  • BIST 76.972
  • Altın 128,025
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,6706
  • Bolu -1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C

MERKEZ İLÇE DANIŞMA MECLİSİ TOPLANDI

»
MERKEZ İLÇE DANIŞMA MECLİSİ TOPLANDI
AK Parti Bolu Merkez İlçe 6. Dönem 9. Danışma Meclisi Toplantısı Karaçayır Nikâh Salonu’nda gerçekleştirildi.

Karaçayır Nikah Salonu’nda gerçekleştirilen AK Parti Bolu Merkez İlçe 6. Dönem 9. Danışma Meclisi Toplantısına AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Milletvekili Ali Ercoşkun, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili, Merkez İlçe Başkanı Adil Esen ve yönetim kadroları katıldı.

 

Ahmet Eker’in başkanlığında divan oluşumu ile başlayan toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Toplantıda konuşan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Adil Esen, ülkenin huzuruna sıkılan kurşunların, patlatılan bombaların ve ülkeler arası fitne ateşinin yanması için yapılan suikastların gündem oluşturduğu Türkiye’de; insan keyfiyetini gaye edinen yatırımların yapıldığı Avrasya Tüneli’nin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün, Orhangazi Köprüsü’nün ardı ardına vatan hainlerine karşı açıldığı bir zaman diliminde yaşandığını söyledi.

 

Başkan Yılmaz’dan Birlik Çağrısı

İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer de toplantıda Bolu İl Genel Meclisi olarak, eğitimden sağlık ve sosyal hizmetlere kadar uzanan geniş bir yelpazede Bolu'ya hizmet sunmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Yüceer, bütün köylerin eksiklerini gidermek, ihtiyaçlarını karşılamak adına önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise konuşmasında tarihî verilere yer verdi. Alparslan’ın 1071’de girdiği Anadolu topraklarında bugün barışın sağlanması için herkesin üzerine görev düştüğünü söyleyen Yılmaz, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Birleşik Medya Ajans (BMA)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öncelik küçük işletmelerin25 Aralık 2016 Pazar 10:59
  • GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİNE YOĞUN İLGİ25 Aralık 2016 Pazar 10:55
  • BAŞKAN ÖZBAĞ İLGİDEN MEMNUN25 Aralık 2016 Pazar 10:50
  • MERKEZ İLÇE DANIŞMA MECLİSİ TOPLANDI25 Aralık 2016 Pazar 10:47
  • BULUT; “ÇOK DAHA MÜKEMMEL VE GÖRKEMLİ OLMALI”25 Aralık 2016 Pazar 10:45
  • Geredeli Muhtarlardan Baruş’a Ziyaret25 Aralık 2016 Pazar 10:43
  • “NEREDE OLMAK İSTİYORSAK ONA GÖRE TAKVİYE YAPMAMIZ LAZIM”24 Aralık 2016 Cumartesi 16:03
  • Çalışmalar tek tek anlatıldı24 Aralık 2016 Cumartesi 15:53
  • "Sizler bize emanetsiniz24 Aralık 2016 Cumartesi 15:47
  • Garajla birlikte kül oldu24 Aralık 2016 Cumartesi 15:28
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim