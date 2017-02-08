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Mersin İ.Y.-Boluspor maçı TRT Spor'da

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Mersin İ.Y.-Boluspor maçı TRT Spor'da
TFF 1.Ligde 20.Haftada oynanacak olan maçların naklen yayın programı belli oldu. Alınan bilgiye göre Mersin İdmanyurdu-Boluspor maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Haber : Barış Güzeltürk

Yayıncı kuruluştan alınan bilgiye göre TFF 1.Ligde 20.haftada oynanacak olan maçların naklen yayın programı şöyle:

11 Şubat Cumartesi

13.00: E.Y.Malatyaspor-Denizlispor (TRT Spor)

13.30: Ümraniyespor-Elazığspor (TRT Avaz)

16.00: Eskişehirspor-Manisaspor (TRT Avaz)

18.30: Mersin İ.Y.-Boluspor (TRT Spor)

12 Şubat Pazar

13.00: Bandırmaspor-Altınordu (TRT Avaz)

13.00: Sivasspor-Samsunspor (TRT Spor)

16.00: Giresunspor-Ş.Urfaspor (TRT Avaz)

18.30: A.Demirspor-G.Antep BŞB (TRT Spor)

13 Şubat Pazartesi         

18.30: Göztepe A.Ş.-Balıkesirspor

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