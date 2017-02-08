Mersin İ.Y.-Boluspor maçı TRT Spor'da

TFF 1.Ligde 20.Haftada oynanacak olan maçların naklen yayın programı belli oldu. Alınan bilgiye göre Mersin İdmanyurdu-Boluspor maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Haber : Barış Güzeltürk Yayıncı kuruluştan alınan bilgiye göre TFF 1.Ligde 20.haftada oynanacak olan maçların naklen yayın programı şöyle: 11 Şubat Cumartesi 13.00: E.Y.Malatyaspor-Denizlispor (TRT Spor) 13.30: Ümraniyespor-Elazığspor (TRT Avaz) 16.00: Eskişehirspor-Manisaspor (TRT Avaz) 18.30: Mersin İ.Y.-Boluspor (TRT Spor) 12 Şubat Pazar 13.00: Bandırmaspor-Altınordu (TRT Avaz) 13.00: Sivasspor-Samsunspor (TRT Spor) 16.00: Giresunspor-Ş.Urfaspor (TRT Avaz) 18.30: A.Demirspor-G.Antep BŞB (TRT Spor) 13 Şubat Pazartesi 18.30: Göztepe A.Ş.-Balıkesirspor