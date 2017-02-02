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Mersin’de Bolu Maçı Öncesi Şok !

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Mersin’de Bolu Maçı Öncesi Şok !
Mersin İdman Yurdu'nda Başkan Ali Tekin istifa etti.

Haber: Uğur BALABAN

28 Eylül'de göreve başlayan Ali Tekin, o zamandan bu yana yaptığı başkanlık görevinden ayrıldı. Başkan Ali Tekin, istifa kararını Spor33.com'a açıkladı.

Noter kanalıyla istifasını sunan Ali Tekin, bundan sonraki süreçte yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul'da da aday olmayacağını açıkladı.

Ali Tekin, "28 Eylül'de gururla başladığım görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Geçen bu süreçte şahsıma destek veren, vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü Türkiye'nin en güzide kulüpleri arasında yer almaktadır. Bundan sonraki süreçte kulübümüzün daha da iyi yerlerde olacağından şüphem yoktur. Takımımıza da maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

Konuyla ilgili olarak As Başkan Mahmut Karak'ın yarın saat 14:00'de Kulüp binasında basın açıklaması yapacağı kaydedildi.

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