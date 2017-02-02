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Mersin'de son aday Cüneyt Karakuş

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Mersin'de son aday Cüneyt Karakuş
TFF 1. Lig takımlarından Mersin İdmanyurdu'nda teknik direktör arayışları devam ediyor.Mersin'de son aday Boluspor’un eski hocası Cüneyt Karakuş oldu.

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yusuf Şimşek'in görevinden ayrılmasının ardından teknik direktörlük için Ümit Turmuş ile anlaşılmış fakat camiadaki tepkilerin ardından Turmuş ile yollar ayrılmıştı.

Mersin İdmanyurdu'nda son olarak gündeme en son Boluspor takımını çalıştıran Cüneyt Karakuş geldi. Kırmızı-Lacivertli yönetim önümüzdeki günlerde Cüneyt Karakuş ile görüşme yapacağı belirtildi.

TFF 1. Lig'de geçen sezon Boluspor ile 14 maçta görev alan Karakuş; 7 galibiyet, 3 beraberlik ile 4 mağlubiyet elde etti.  51 yaşındaki teknik adam 1.71 puan ortalaması tutturdu.

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