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Meslek Lisesi Açılıyor

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Meslek Lisesi Açılıyor
Dörtdivan da Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı alanında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılması konusunda çalışmalar başlatıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çok Programlı Anadolu Lisesi, İlçe Gıda - Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve sektör temsilcileri ile bir protokol imzalandı.

DÖRTDİVAN'A İHTİSASLAŞMIŞ MESLEK LİSESİ AÇILIYOR

Millî Eğitim Bakanlığınca, 33 ilde sektörün ihtiyacı doğrultusunda, belirli bir alanda ihtisaslaşmış Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi açılması için çalışma başlatıldı. Bu çalışmayla, mesleki eğitimi önceliğe alan ve sektörün arzuladığı nitelikli iş gücü yetiştirilmesi hedefleniyor.

Bolu Dörtdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal BAL Dörtdivan'da da Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi açılması için çalışma başlatıldığını ifade ederek, konuyla ilgili müjde verirken, önemli açıklamalarda bulundu. BAL müjdeli açıklamasında şunları söyledi; "Bu kapsamda ilçemiz Dörtdivan’da da Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı alanında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılması konusunda çalışmalar başlatılmış olup İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Çok Programlı Anadolu Lisesi, İlçe Gıda - Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve sektör temsilcileri ile bir protokol imzalanmıştır" dedi.

Açılacak olan Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Lisesinde Büyükbaş-Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği ve Veteriner Sağlık alanlarında eğitim verilecektir" diyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal BAL Dörtdivan Çok Programlı Anadolu Lisesi hakında da şu bilgileri verdi.

"İlçemiz Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesinde 21 derslik, 1 kütüphane, 1 bilgisayar laboratuvarı, Rehberlik Servis odası, 2 Atölye, 1 Konferans Salonu, 1 Fen Laboratuvarı, 144 erkek, 31 kız öğrenciden oluşan toplam 175 kişilik pansiyon ve okula bağlı 10 dairelik lojman bulunması nedeniyle dönüşümü uygun olup Bakanlığımız tarafından değerlendirilmekte ve en kısa sürede sonuçlanması beklenmektedir" sözleriyle açıklamasını tamamlayan BAL "Açılması planlanan yeni okulumuzun ilçemize ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ederiz" dedi.

 

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