Mesleki sınavlar devam ediyor

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 48 meslekte çalışanlar için getirilen mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu ile ilgili belgelendirme sınavları Ticaret ve Sanayi Odası ve MEYBEM işbirliğiyle devam ediyor.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 48 meslekte çalışanlar için getirilen mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu ile ilgili belgelendirme sınavları Ticaret ve Sanayi Odası ve MEYBEM işbirliğiyle devam ediyor. Ticaret ve Sanayi Odası ile MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. işbirliğinde gerçekleştirilen belgelendirme sınavlarına ahşap kalıpçı mesleği ile devam edildi. Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında gerçekleştirilen sınavlarda katılımcılara gözetmenler eşliğinde teorik sınav ve ardından mülakat sınavları uygulandı. 2017 yılı sonuna kadar mesleki yeterlilik belgesi sınavlarına girip belge almaya hak kazanan kişilere sınav ücretlerinin iade edildiğini hatırlatan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, firmaların mevcut personelinin mesleki yeterlilik belgesini alması halinde 12 ay boyunca sigorta işveren primi desteğinden yararlanabileceğini dile getirdi. Ateş, mesleki yeterlilik belgeli işçinin işe alınması halinde ise bu destekten 54 aya kadar yararlanma olanağının bulunduğu bilgisini verdi. MEYBEM ile 48 meslekten bugün itibariyle 19 tanesinin belgelendirme işlemleri için aktif işbirliği içinde olduklarını kaydeden Ateş, diğer mesleklerle ilgili de MEYBEM’in akreditasyon sürecinin devam ettiğini belirterek, 2017 yılı itibariyle belge denetimlerinin başlayacak olması nedeniyle firmaların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için inşaat, makine/metal, doğalgaz alanları başta olmak üzere söz konusu mesleklerde çalışan personeline mesleki yeterlilik belgelerini aldırmaları hatırlatmasında bulundu. Ateş, Oda Genel Sekreterliği ile iletişime geçilerek başvuruların yapılabileceğini söyledi.