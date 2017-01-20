  • BIST 82.742
  • Altın 147,697
  • Dolar 3,8197
  • Euro 4,0655
  • Bolu 1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 3 °C

Mesleki sınavlar devam ediyor

»
Mesleki sınavlar devam ediyor
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 48 meslekte çalışanlar için getirilen mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu ile ilgili belgelendirme sınavları Ticaret ve Sanayi Odası ve MEYBEM işbirliğiyle devam ediyor.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 48 meslekte çalışanlar için getirilen mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu ile ilgili belgelendirme sınavları Ticaret ve Sanayi Odası ve MEYBEM işbirliğiyle devam ediyor. Ticaret ve Sanayi Odası ile MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. işbirliğinde gerçekleştirilen belgelendirme sınavlarına ahşap kalıpçı mesleği ile devam edildi. Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında gerçekleştirilen sınavlarda katılımcılara gözetmenler eşliğinde teorik sınav ve ardından mülakat sınavları uygulandı. 2017 yılı sonuna kadar mesleki yeterlilik belgesi sınavlarına girip belge almaya hak kazanan kişilere sınav ücretlerinin iade edildiğini hatırlatan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, firmaların mevcut personelinin mesleki yeterlilik belgesini alması halinde 12 ay boyunca sigorta işveren primi desteğinden yararlanabileceğini dile getirdi. Ateş, mesleki yeterlilik belgeli işçinin işe alınması halinde ise bu destekten 54 aya kadar yararlanma olanağının bulunduğu bilgisini verdi.  MEYBEM ile 48 meslekten bugün itibariyle 19 tanesinin belgelendirme işlemleri için aktif işbirliği içinde olduklarını kaydeden Ateş, diğer mesleklerle ilgili de MEYBEM’in akreditasyon sürecinin devam ettiğini belirterek, 2017 yılı itibariyle belge denetimlerinin başlayacak olması nedeniyle firmaların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için inşaat, makine/metal, doğalgaz alanları başta olmak üzere söz konusu mesleklerde çalışan personeline mesleki yeterlilik belgelerini aldırmaları hatırlatmasında bulundu. Ateş, Oda Genel Sekreterliği ile iletişime geçilerek başvuruların yapılabileceğini söyledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sinan Ay teşekkür etti20 Ocak 2017 Cuma 11:10
  • Başkan, basın emekçilerinin gününü kutladı20 Ocak 2017 Cuma 11:06
  • Mesleki sınavlar devam ediyor20 Ocak 2017 Cuma 11:01
  • Doğanay, Hataylı Başkanları ziyaret etti20 Ocak 2017 Cuma 10:58
  • İtfaiyeciler kar kış dinlemiyor20 Ocak 2017 Cuma 10:55
  • Yılmaz’dan, Yüceer’e taziye20 Ocak 2017 Cuma 10:49
  • Yılmaz'a sevgi dolu ziyaret20 Ocak 2017 Cuma 10:39
  • Başkandan sürpriz ziyaret20 Ocak 2017 Cuma 10:37
  • Çok sayıda tutuklanma var20 Ocak 2017 Cuma 09:27
  • Nurettin Doğanay’ın acı günü20 Ocak 2017 Cuma 09:06
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim