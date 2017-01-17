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Mesut Bakkal Boluspor’u Gözüne Kestirdi

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Mesut Bakkal Boluspor’u Gözüne Kestirdi
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, ligin 18. haftasında sahalarında oynayacakları Boluspor maçını kazanmak istediklerini ifade etti.

Haber: Uğur BALABAN

Bakkal, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, ligde dün Evkur Yeni Malatyaspor karşısında kaçırılan 2 puana üzüldüklerini, ancak şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden alınan 1 puandan dolayı da Sivas'a huzurlu döndüklerini aktardı.

Malatya'da oynanan maçta sahanın zemininin ağır olduğunu bildiren Bakkal, "Buna rağmen net 6-7 pozisyonumuz var. Takım olarak oynadığımız şablon belli, yeni gelen oyuncuların da katkıları ortada. Onlar da takıma hemen uyum sağladı. Güzel bir takım olduk, bu oyunumuzu galibiyetlerle süslemeyi hedefliyoruz. Bunu da yapabilecek hem güce hem de tempoya sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacaklarını anımsatan Mesut Bakkal, bu karşılaşmada ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculara şans tanıyacağını belirtti.

Ligin 18. haftasında iç sahada Boluspor ile önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurgulayan Bakkal, şunları kaydetti:

"Boluspor maçını kazanmak istiyoruz. Bütün taraftarlarımızı artık stada davet ediyoruz. Çünkü onlar olduğu zaman çok farklı sonuçların ortaya çıkacağını veya çok coşkulu oynayacağımızı biliyoruz."

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