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Mezarlık Temizleme Çalışmaları Sürüyor

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Mezarlık Temizleme Çalışmaları Sürüyor
Mezarlık temizleme çalışmaları ilçe genelinde devam ediyor.

Haber : BMA

Belediyemiz bünyesinde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında işe başlayan personelle mezarlık temizleme ekibi kurularak ilçe genelinde mezarlıkların bakımı ve temizliği yapılıyor.

 

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan mezarlık temizle ekibi, ilçe genelindeki mezarlıklarda gerçekleştirdiği temizlik, bakım ve iyileştirme hizmetleriyle vatandaşların takdirini kazanıyor.

Periyodik temizlik ve bakım çalışmalarını hızlandıran ekipler, İlçe halkının manevi duygularını gönül rahatlığıyla yaşayabileceği temiz ortamlar sunuyor. 

 

Belediye Başkanımız Hasan Uzunoğlu’nun  manevi duygulara olan hassasiyeti doğrultusunda çalışmalarını büyük titizlikle gerçekleştiren ekiplerin son durağı Kadılar Mahalle Mezarlığı oldu.

 

BAYRAMLAR, ÇAVUŞLAR MAHALLELERİ VE ÖMERPAŞALAR KÖY MEZARLIKLARI TEMİZLENDİ 

Bayramlar Bucakkınık Mahallesi ,Çavuşlar Mahallesi ve Ömerpaşalar Köyü mezarlıklarında kapsamlı temizlik ve bakım çalışması gerçekleştiren ekipler, mezarlıkların üzerinde ve çevresinde yetişen yabani otları özenle temizleyerek daha temiz bir görünüme kavuşmasını sağladı.

 

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