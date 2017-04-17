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MHP’de referandum sonrası istifa

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MHP’de referandum sonrası istifa
Pazar günü gerçekleştirilen referandum sonucunda Bolu, % 62.26 ile ‘Evet’ derken, Milliyetçi Hareket Partisi eski milletvekili adayı ve partinin önemli isimlerinden Dr. Murat Yapıcı, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Anayasa değişikliği halk oylamasında Bolu’dan %62.26 oy oranıyla ‘Evet’ çıkmasının ardından MHP Bolu Eski Milletvekili Adayı Dr. Murat Yapıcı, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı istifa mektubunda Yapıcı şu ifadelere yer verdi:

“Yönetim ve yönetim anlayışındaki yaklaşımlar nedeniyle, gördüğüm lüzum üzerine Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğini rica ederim.”

İstifa mektubunu iadeli taahhütlü olarak il başkanlığına ileten Yapıcı’nın bu hareketine karşılık MHP Bolu İl Başkanlığı’nın takınacağı tavır merak ediliyor.

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