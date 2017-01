MHP’li kadınlar kahvaltıda bir araya geldi

MHP Bolu Kadın Kolları İl Teşkilatı düzenledikleri kahvaltı ile bir araya geldi. Kadın Kolları Başkanı Sema Kışlak kahvaltı sonrası bir basın açıklamasında bulundu.

Haber: Erol Değirmenci

Kahvaltı sonrası basın açıklamasında bulunan Sema Kışlak sözlerine şu şekilde başladı “Hepimizin de malumudur her karışı şüheda kanıyla sulanmış aziz vatanımız çember alında, zor süreçlerin kıskacına maruz kalmaktadır. Lakin biz Türk Kadınları geçmişte, Nene Hatunların, Fatma Çavuşların, Şerife Bacıların kanından gelen canlarız. Bu zorlu süreçte ülkemizin, ilkelerimizin ve davamızın haklı mücadelesini vermekteyiz. Haklılığımız yaşanan acı olaylarda MHP’nin tutumunun ne kadar haklı olduğunu duruşunun ne kadar dik olduğunu kanıtlamıştır”

“CENNET VATANDIR”

Kışlak açıklamasının devamında umut kapısının vatan olduğunu vurgulayarak “Biz Türk kadınlarına ağır görevler düşmektedir, evlatlarımıza daha iyi bir Türkiye bırakmak adına Vatan müdafaasına gözünü kırpmadan koşacak nesiller yetiştirmek adına vazifelendirildiğimizi unutmayalım. Dünyanın dört bir yanında dökülen mazlum kanının hesabını görecek olanda , sönen ocakların umut kapısı da bu cennet vatandır. Elimizden ne gelirse yaparız söylemleri sözde kalmasın isteriz. Bakın çok güzel bir duamız vardır ‘ Kızınla Devlet kurasın, oğlunla Ordu kurasın. Kadınlarımız olmadan Devlet olmaz. Birliğimiz, dirliğimiz temenni ve dualarımız olmadan Vatan kurtarılmaz. Gelecek nesillere, Tomrislere, Alminalara ışık olacağımız yolda size uzatacağımız elimize el, haksızlığı haykırdığımız zaman sesimize sen olun isteriz. Bizim derdimiz makam ya da mevki değil kadınlık, anaçlık ruhuyla kendi namusumuz bildiğimiz devletimizin ilelebet müdafaası ve muhafazasıdır” dedi.

“HER ZAMAN HAZIRIZ”

Kışlak açıklamasının sonunda vatandaşın derdini dinlemeye sevincini paylaşmaya hazır olduğu söyleyerek şu ifadeleri kullandı “MHP Bolu İl Kadın Kolları Başkanı Sema KIŞLAK olarak diyorum ki, siz Bolunun değerli hanımefendilerine kapımız da gönlümüz de her daim açıktır. Her koşulda derdinizle dertlenmeye, sevincinizi sevincimiz bilmeye her zaman hazırız. Bizler dün olduğu gibi bugün de aynı duruş ve fikriyatımızla buradayız ve yanınızdayız. Siz geleceğin mimarı ve anneleri olan kadınlarımızı da bizimle yürümeye davet ediyorum”