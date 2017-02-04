Milleti canından bezdirdiler

Bolu’da İzzet Baysal Caddesi üzerinde vatandaşa adeta yapışkan gibi yapışan seyyar dergi satıcıları halkı oldukça rahatsız etmeye başladı.

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Haber: Erol Değirmenci

Taktıkları yaka kartları ile bir dernek ya da kurum adına satışlar yaptıklarını belirten yaşları 20-30 arasında değişen gençler gün geçtikçe vatandaşları daha da rahatsız etmeye başladı. Özellikle haftasonunda sabahın ilk saatlerinden akşam karanlığına kadar caddeyi mesken tutan satıcılar çok fazla ilgi görmemelerine rağmen birkaç vatandaşın duygularıyla oynayıp gelir elde etmeye devam ediyor. Durumdan şikayetçi olan Bolu halkı bu tür satıcıların engellenmesi için Bolu Belediyesi ve zabıtayı göreve çağırdı.