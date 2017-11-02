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Milli oyuncumuz Norveç’te yarışacak

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Milli oyuncumuz Norveç’te yarışacak
Mengenli STIHL TIMBERSPORTS milli takım oyuncumuz Seral Çevik, -3 Kasım tarihlerinde Norveç’te yapılacak olan Dünya Şampiyonasında ilimizi ve ülkemizi temsil edecek.

Haber: Gökhan Aksoy

Mengenli STIHL TIMBERSPORTS milli takım oyuncumuz Seral Çevik, -3 Kasım tarihlerinde Norveç’te yapılacak olan Dünya Şampiyonasındaki milli takım kadrosuna alındı.

Mengen İlçesi Sarıkadılar Köyü nüfusuna kayıtlı olan sporcu Seral ÇEVİK Milli Takımla beraber 2017 STIHL TIMBERSPORTS Dünya Şampiyonası’nda yarışmak üzere Norveç’e gidiyor. 2-3 Kasım tarihlerinde Norveç’te yapılacak olan Dünya Şampiyonasını internetten canlı olarak izleyebileceğiz

 

STIHL TIMBERSPORTS nasıl bir spordur?

 

HIZ, GÜÇ, YETENEK gerektirir. Ekstrem bir spordur. Adrenalin doludur. Yapması zor, tehlikeli ve eğitim gerektirir. İzlemesi ise keyiflidir, alışkanlık, tiryakilik yapar. Katı kuralları vardır. 500 den fazla profesyonel sporcu Dünya Şampiyonasında çarpışırlar. 20’den fazla belirli seviyenin üzerinde olan ülke takımı da Dünya Şampiyonasında birbirleriyle adeta savaşırlar. Formaları üzerindeki amblem, bayrakları, vatanları, milletleri, aileleri, çocukları, gururları, onurları için! Bu takımlardan biri de Türk takımıdır.

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