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Minik öğrencilere trafik dersi

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Minik öğrencilere trafik dersi
Bolu Belediyesi’ne bağlı trafik ekipleri, “trafik eğitim aracı” ile her gün farklı bir okulda minik öğrencilere trafikte uymaları gereken kuralları anlatıyor.

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Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından hafta içi her gün şehir merkezindeki öğrencilere trafik eğitimi veriliyor. İlköğretim okullarında okuyan öğrenciler veya anasınıfına giden minikler, Bolu Belediyesi “trafik eğitim aracı” sayesinde hem trafik eğitimi alıyor, hem de trafik kurallarını anlatan çizgi filmler izleyerek, eğlenceli anlar yaşıyorlar.

Bolu Belediyesi tarafından şehir merkezinde eğitim gören ilkokul, ortaokul ve anasınıfı öğrencilerine trafik bilinci aşılamak amacıyla oluşturulan trafik eğitim aracının son durağı Aktaş Mahallesi’ndeki Aktaş Anaokulu oldu.

Trafikten sorumlu zabıta memuru, trafik işaretleri ile donatılan trafik eğitim aracına rehber öğretmenler eşliğinde gelen Aktaş Anaokulu öğrencilerine trafikte uymaları gereken kuralları anlattı ve merak ettiklerini yanıtladı. Eğitimde minik öğrencilere ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından çocuklar için özel hazırlatılan çizgi film de izletildi. Minikler izlediği çizgi film ile hem trafikte nasıl davranmaları gerektiği konusunda temel kuralları öğrendi, hem de eğlenceli anlar yaşadı.

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