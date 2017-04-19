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Miniklerden büyük özveri

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Miniklerden büyük özveri
Kemer ilçesinde başlayan Türkiye 13-15 Yaş Grekoromen Güreş Şampiyonası'na arasında Bolunun da bulunduğu 59 ilden 824 sporcu katıldı. Türkiye minikler Şampiyonası Başhakemi Sadettin Yücel, “Bolu kafilesinin geçirdiği kaza bizi üzdü” dedi.

Haber; Uğur Balaban

Türkiye 13-15 Yaş Grekoromen Güreş Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Göynük Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen minikler şampiyonasına, 59 ilden 824 sporcu katıldı. Sporcular şampiyonada 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85 ve 100 kiloda mücadele ediyor. Şampiyonanın başhakemi Sadettin Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, katılımın çok yüksek olduğunu, dereceye girenler arasından milli takımın aday kadrosuna sporcu seçileceğini söyledi. Organizasyon için Bolu'dan gelirken dün Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 5 sporcuyla ilgili de Yücel, şöyle konuştu: "Bolu'dan gelen güreş kafilesi trafik kazası geçirdiği için federasyon olarak müsabakalara üzgün başladık. Kaza sonucu yaralanan sporculardan ikisinin yoğun bakımda olduğunu biliyoruz. Diğer sporcuların sağlık durumları ise iyi. Doktorlardan aldığımız bilgilere göre yoğun bakımda yatan sporcuların da durumlarının iyiye gittiğini öğrendik. Yaralı sporculara Allah'tan acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

13-15 Yaş Grekoromen Güreş Şampiyonası 20 Nisan Perşembe günü (Yarın) sona erecek. Şampiyonada ilimiz güreşçilerinin madalya alması ve iyi dereceler yapması bekleniyor.

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