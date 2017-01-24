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Moğolistanlı öğrencilerden Bolu Belediyesi’ne ziyaret

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Moğolistanlı öğrencilerden Bolu Belediyesi’ne ziyaret
Yunus Emre Enstitüsü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi işbirliği ile bu yıl, Yunus Emre Enstitüsü Kış Okulu Programı kapsamında 14-30 Ocak 2017 tarihleri arasında Türkiye’de gelen Moğolistan Devle

AİBÜ TÖMER’deki Türkçe öğretimi etkinliklerinin yanında alanlarıyla ilgili ufuklarını geliştirmek için Türkçe Eğitimi ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri tarafından öğrencilere çeşitli seminerler verilecek. Bu program kapsamında ilk olarak 16 gün boyunca öğrenciler Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) Türkçeleri ilerletilmeye çalışacak.

Öğrencilerin Türk misafirperverliğini ve şehri yakından tanımalarını sağlamak amacıyla şehrin yöneticileri ile bir araya gelmeleri sağlanıyor. Bu amaçla Bolu Belediye Başkanlığını ziyaret eden öğrenciler Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu bir araya geldi. Bolu ve Belediye hakkında öğrencilere bilgiler veren Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu konuşmasının sonunda öğrencilere kültürel yayınların yer aldığı çanta hediye ederek ziyaretlerinde dolayı teşekkür etti.

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