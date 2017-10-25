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Motor kısmına sıkıştı

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Motor kısmına sıkıştı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Diş Fakültesi'nin otoparkındaki park halindeki bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber; Erdal TANRIVERDİ

Bir otomobilin motor kısmından kedi sesi duyan öğrenciler, Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Öğrenciler, araç sürücüsünün görmesi için otomobilin ön camına "Aracın motorunda yavru kedi var." notu bıraktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polisi arayarak aracın sürücüsüne ulaştı. Otomobilin sürücüsünün motor bölümünü açmasının ardından yavru kedi, itfaiye eri tarafından bulunduğu yerden alındı. Dolaşırken otomobil içerisinde kedi olduğunu fark eden AİBÜ Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 3. sınıf öğrencisi Münevver Çavuşoğlu gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, “park halindeki otomobilden gelen kedi sesini duyduktan sonra itfaiye ekiplerinden yardım istedim. Aracın motor kısmındaki kedinin ölmemesi ve sürücünün görmesi için otomobilin ön camına not bıraktım. İtfaiye gelerek yavru kediyi kurtardı” dedi.

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