MTAL gülen taraf: 3-0

Okul Sporları Voleybol Genç Kızlar İl Birinciliği mücadelelerin ilk maçında Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi takımları karşı karşıya geldi. Mücadeleyi MTAL 3-0 kazandı.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan mücadelede maçın ilk setini Mesleki Teknik Anadolu Lisesi kolay bir şekilde (25-14) alarak 1-0 öne geçti. 2.setin son bölümüne kadar ise Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi üstünlüğü vardı. Ancak son bölümde MTAL 17-17 eşitliği yakalamayı başardı. Son anına kadar keyif veren seti MTAL 25-22 alarak maçta durumu 2-0’a getirdi. 3.sete iyi başlayan Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi oldu: 5-1. S etin son bölümüne de Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi farklı şekilde önde girdi: 21-14. 24-18 üstünlük yakalayan Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi bunu değerlendiremedi. MTAL 24-24’ü yakaladı ve 25-24 öne geçti. 25-25 ile oyun 27’ye uzadı. 29.sayıya kadar uzayan seti MTAL 29-27 maçı da 3-0 kazandı.