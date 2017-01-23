  • BIST 83.124
  • Altın 147,600
  • Dolar 3,7839
  • Euro 4,0578
  • Bolu 2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -2 °C

MTV’de Son Gün 31 Ocak

»
MTV’de Son Gün 31 Ocak
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde son bir haftaya giriliyor. Trafiğe kayıtlı her aracın sorumlu tutulduğu MTV ödemeleri, Ocak ve Temmuz olmak üzere iki taksit halinde gerçekleşiyor.

Haber : Uğur BALABAN

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit ödemeleri 1 Ocak itibariyle başladı. Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, bu taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, uçak ve helikopterler gibi araç türleri, MTV ödemelerinden sorumlu tutuluyor, ödemeler araç türüne göre farklılık gösteriyor.

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi İlk Taksit Ödemesinde Son Gün

 

2017 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 1. taksit ödeme tarihleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. MTV ilk taksit ödemesi 1 Ocak 2017 tarihinde başladı. Son bir haftaya girilen vergi ödemesi için için son tarih 31 Ocak.

 

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIYOR?

 

2017 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 1. taksit ödeme tarihlerinin hatırlatıldığı Gelir İdaresi Başkanlığı resmi sitesinde ödeme işlemlerinin nasıl yapılacağı da açıklandı. İşte, MTV ödeme adımları;

- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi Müdürlüklerine başvurarak,

- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak,

- Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak kolay ve güvenilir bir şekilde ödeyebilirsiniz.

 

 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sanayi dükkanları için son gün 7 Şubat23 Ocak 2017 Pazartesi 14:17
  • Başkan Çevik kendisi karne almış gibi sevindi23 Ocak 2017 Pazartesi 14:02
  • VALİ BARUŞ ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ23 Ocak 2017 Pazartesi 13:57
  • GEREDE KAYI BOYUNDA FERFENE COŞKUSU23 Ocak 2017 Pazartesi 13:25
  • KARACASU’NUN ÖNCELİĞİ DOĞALGAZ23 Ocak 2017 Pazartesi 13:12
  • MTV’de Son Gün 31 Ocak23 Ocak 2017 Pazartesi 13:10
  • Büyükannelere maaş23 Ocak 2017 Pazartesi 13:08
  • Biber 10 yaşında23 Ocak 2017 Pazartesi 12:55
  • Ağır aksak eksik23 Ocak 2017 Pazartesi 11:46
  • Kartal’cılar Adliye’de23 Ocak 2017 Pazartesi 10:45
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim