MTV’de Son Gün 31 Ocak

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde son bir haftaya giriliyor. Trafiğe kayıtlı her aracın sorumlu tutulduğu MTV ödemeleri, Ocak ve Temmuz olmak üzere iki taksit halinde gerçekleşiyor.

Haber : Uğur BALABAN

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit ödemeleri 1 Ocak itibariyle başladı. Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, bu taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, uçak ve helikopterler gibi araç türleri, MTV ödemelerinden sorumlu tutuluyor, ödemeler araç türüne göre farklılık gösteriyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi İlk Taksit Ödemesinde Son Gün

2017 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 1. taksit ödeme tarihleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. MTV ilk taksit ödemesi 1 Ocak 2017 tarihinde başladı. Son bir haftaya girilen vergi ödemesi için için son tarih 31 Ocak.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIYOR?

2017 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 1. taksit ödeme tarihlerinin hatırlatıldığı Gelir İdaresi Başkanlığı resmi sitesinde ödeme işlemlerinin nasıl yapılacağı da açıklandı. İşte, MTV ödeme adımları;

- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi Müdürlüklerine başvurarak,

- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak,

- Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak kolay ve güvenilir bir şekilde ödeyebilirsiniz.