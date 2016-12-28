Mudurnu çok farklı

Bolu Amatör Ligi A Grubu 9. Haftanın son maçında Mengen Belediyespor ile Mudurnuspor karşı karşıya geldi. Karaçayırda oynan maçta Mudurnuspor rakibini 7-0 gibi farklı skorla yenmeyi başardı.

Haber: Gökhan Aksoy

Mengen Belediyespor takımı ilk 11: *Bora Gebedek, *Tuna Can Kırbaş, *Enes Talha Erdursun, *Yücel Karakuş, *Eren Öner, *Emir Erdem, *Okan Çengel, *Enes Akçabelen, *Gökhan Şarıbaş, *Önder Öztürk, *Can Gül

Mudurnuspor takımı ilk 11: ***Faruk Görgülü, ** Sercan Derin, **Müslim Kara, ** Muhsin Karakaya, ** Turan Karabıyık, ** Osman İşler, **Yusuf Özdemir, ***Aziz Onurhan Ahraz, ** Muhammet Atılgan, ***Alper Akbıyır, *** Oğuz Keleş

Goller: dk. 10-50-55-76 Alper Akbıyır, dk. 21-41 Oğuz Keleş, dk. 60 Aziz Onurhan Ahraz( Mudurnuspor)

Amatör Ligi A grubunun 9. Haftanın son maçında Mengen Belediyespor ile Mudurnuspor karşı karşıya geldi. Karaçayırda oynanan mücadeleyi Mudurnuspor Alper’in 4, Oğuz’un 2 ve Aziz2in golüyle 7-0 yendi. Aldığı 3 puanla puanını 17 çıkararak averaj fazlasında 2. Sıradaki yerini korudu. Mengen Belediyespor ise 4 puanla 5. sırada kaldı