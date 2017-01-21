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Mudurnu’da KROM madeni için ÇED süreci başladı

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Mudurnu’da KROM madeni için ÇED süreci başladı
Mudurnu ilçesi Taşkesti Beldesi sınırlarında yer alan ÇAMYURDU köyünde bulunan KROM Madeni için ÇED çalışması başladı.

Mudurnu ilçesi Taşkesti Beldesi Çamyurdu köyünde işletilmesi planlanan KROM Maden ocağı için  ÇED sürecine ilişkin  katılım toplantısı için  26 Ocak 2017 tarihinde  Köy camii toplantı salonunda saat 14.00 te toplantı yapılacağı duyuruldu.

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