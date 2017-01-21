Mudurnu ilçesi Taşkesti Beldesi Çamyurdu köyünde işletilmesi planlanan KROM Maden ocağı için ÇED sürecine ilişkin katılım toplantısı için 26 Ocak 2017 tarihinde Köy camii toplantı salonunda saat 14.00 te toplantı yapılacağı duyuruldu.
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Mudurnu’da KROM madeni için ÇED süreci başladı
Mudurnu ilçesi Taşkesti Beldesi sınırlarında yer alan ÇAMYURDU köyünde bulunan KROM Madeni için ÇED çalışması başladı.
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