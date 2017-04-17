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Mudurnu’da trafik dehşeti

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Mudurnu’da trafik dehşeti
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Karataş Köyü mevkiinde iki araç birbirine çarpışırken, ilerleyen saatlerde de bir kamyon yola çıkan ineğe çarpmamak için manevra yapınca devrildi. Kazalarda toplam 8 kişi yaralandı.

Bolu’nun Mudurnu ilçesin akşam saatlerinde kazalar üst üste geldi. Mudurnu – Bolu istikametinde Karataş mevkiinde seyreden 14 LF 621 plakalı kamyonet yoğun yağış nedeni ile göremediği karşı taraftan gelen Muzaffer Ulu kontrolünde ki 16 UR 351 plakalı araç ile çarpıştı. Yaşanan kazada Mehmet Yavuz,  Musa Tekin,  Mehmet Eryılmaz ve Ümit Vural yaralanarak ilçe devlet hastanesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı.

Diğer yandan ilerleyen saatlerde Taşkesti – Mudurnu karayolunda kaza yaşandı. Sebze taşıdığı öğrenilen Serkan Çam’ın kontrolünde olan 06 TJ 878 plakalı kamyonet karşısına aniden çıkan ineğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolünü kaybeden kamyonet yolun kenarına devrildi. Kaza sonucu yaralanan Gürkan Çam Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı.

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