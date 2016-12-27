  • BIST 76.797
  • Altın 129,411
  • Dolar 3,5208
  • Euro 3,6798
  • Bolu -2 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C

Mudurnu'dan Proje Atağı

»
Mudurnu'dan Proje Atağı
AİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğrencilerinden oluşan yaklaşık 30 kişilik bir grup, Öğretim Üyesi Dilek Eroğlu gözetiminde " Kırsal Yapı Analizi" ve " Sosyal Proje Planlama" dersleri kapsamında Mudurnu da bir dizi çalışma başlattılar.

 

Mudurnu Belediyesi tarafından desteklenen çalışmalar sonunda Mudurnu'nun Toplumsal Yapı Analizlerini çalışıp, özellikle kadın odaklı proje önerileri geliştirilebilmek hedefleniyor.  Çalışmalar tamamlandığında ortaya çıkan proje fikirleri Kalkınma Ajanslarına veya hibe desteği sunan diğer fonlama kuruluşlarına proje şeklinde sunulacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl "AİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ile birlikte ilçemize faydalı olacak bir çalışmanın başlangıcını gerçekleştirdik. Özellikle kadın odaklı projeler üretebilmek zaten hayal ettiğimiz bir konuydu. Kadınlarımızın kafalarında fikirleri hayata geçirebilmeleri için kalkınma ajanslarına yada fonlama imkanı veren diğer kuruluşlara başvurulması gerekiyor. Bu başvurular da proje diliyle yazıldığında anlamlı oluyor. İşte bu genç arkadaşlarımız yapacakları çalışmanın sonunda projelendirilebilecek konuları belirleyip, proje yazma aşamasında da destek olacaklar. Emeği geçen tüm öğrenci kardeşlerime ve Öğretim Üyeleri Dilek Eroğlu Hocam'a çok teşekkür ediyorum " diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özcan: “Ben ülkücü değilim”27 Aralık 2016 Salı 10:23
  • Albay belediyede26 Aralık 2016 Pazartesi 19:41
  • Aman "HOOTT" aldanmayın26 Aralık 2016 Pazartesi 19:09
  • Asayiş uygulamasına Polis Özel Harekat Timi katıldı26 Aralık 2016 Pazartesi 14:31
  • ALTINTAŞ’IN ORTAKLARI GÖZALTINDA26 Aralık 2016 Pazartesi 13:33
  • Özcan: “İsraf haramdır”26 Aralık 2016 Pazartesi 13:00
  • İşte o isimler26 Aralık 2016 Pazartesi 12:49
  • Avukatlara şok baskın26 Aralık 2016 Pazartesi 12:10
  • Ercoşkun'a “Fahri Başkanlık” görevi26 Aralık 2016 Pazartesi 12:07
  • 53 yılda 6 Şehit polis26 Aralık 2016 Pazartesi 11:25
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim