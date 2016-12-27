Mudurnu'dan Proje Atağı

AİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğrencilerinden oluşan yaklaşık 30 kişilik bir grup, Öğretim Üyesi Dilek Eroğlu gözetiminde " Kırsal Yapı Analizi" ve " Sosyal Proje Planlama" dersleri kapsamında Mudurnu da bir dizi çalışma başlattılar.

Mudurnu Belediyesi tarafından desteklenen çalışmalar sonunda Mudurnu'nun Toplumsal Yapı Analizlerini çalışıp, özellikle kadın odaklı proje önerileri geliştirilebilmek hedefleniyor. Çalışmalar tamamlandığında ortaya çıkan proje fikirleri Kalkınma Ajanslarına veya hibe desteği sunan diğer fonlama kuruluşlarına proje şeklinde sunulacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl "AİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ile birlikte ilçemize faydalı olacak bir çalışmanın başlangıcını gerçekleştirdik. Özellikle kadın odaklı projeler üretebilmek zaten hayal ettiğimiz bir konuydu. Kadınlarımızın kafalarında fikirleri hayata geçirebilmeleri için kalkınma ajanslarına yada fonlama imkanı veren diğer kuruluşlara başvurulması gerekiyor. Bu başvurular da proje diliyle yazıldığında anlamlı oluyor. İşte bu genç arkadaşlarımız yapacakları çalışmanın sonunda projelendirilebilecek konuları belirleyip, proje yazma aşamasında da destek olacaklar. Emeği geçen tüm öğrenci kardeşlerime ve Öğretim Üyeleri Dilek Eroğlu Hocam'a çok teşekkür ediyorum " diye konuştu.