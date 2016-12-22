Muhammed Enes büyük beğeni topladı

Boluspor - Beşiktaş maçında oyuna 64. dakikada dahil olan Kara Kartal'ın genç yıldızı Muhammed Enes Durmuş, yaptığı asist ve oynadığı oyun ile büyük beğeni topladı

Haber: Barış Güzeltürk

Peki Muhammed Enes Durmuş kimdir, kariyeri nasıldır? Boluspor-Beşiktaş maçına damga vuran Muhammed Enes Durmuş ile ilgili tüm detaylar haberimizde. Boluspor-Beşiktaş maçında 64. dakikada oyuna dahil olarak skora katkı yapan Muhammed Enes Durmuş, yaptığı asist ve oynadığı futbol ile Beşiktaşlı taraftarların büyük beğenisini kazandı. 8 Ocak 1997 doğumlu olan genç yıldız 2014 yaz transfer döneminde Karabükspor U21'den transfer edildi.

Muhammed Enes Durmuş kimdir?

Süper Lig'de henüz forma şansı bulamayan Muhammed Enes Durmuş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 maçta forma giydi. Sağ kanatta forma giyen Muhammed Enes Durmuş, UEFA Gençlik Ligi'nde forma giydiği 9 maçta 3 gol 2 asistlik bir performans sergiledi. Muhammed Enes Durmuş'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2017'ye kadar sürüyor.