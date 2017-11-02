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Muhtar “Zimmet” suçundan yargılanıyor

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Muhtar “Zimmet” suçundan yargılanıyor
Bolu merkeze bağlı Örencik köyü muhtarı Kemal Seyhan, köyün parasını zimmetine geçirdiği iddiasıyla Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde 5 ila 12 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan Örencik Köyü Muhtarı Kemal Seyhan, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek; “Köyümüz için 2 bin 840 TL para topladım. Bu paranın 600 TL’sini camimize aldığımız klima için harcadım. Geri kalan 2 bin 240 TL’ye parayı da köy defterine işlemeyi unuttum. Acemiliğimden parayı yatırmayı unuttum. Daha sonra Bolu Valiliği parayı köy defterine işleyip köy hesabına bankaya yatırdım. Kalan2 bin 240 TL’den yine bazı harcamalar da bulundum. Şimdi öğrendiğim kadarıyla bazı masrafların makbuzları dava dosyasına konmamış. En kısa zamanda bu faturaları ibraz edeceğim” diye savunma yaptı.

Mahkeme başkanı karar duruşmasını 6 Şubat 2018 tarihine ertelerken, muhtardan da harcama faturalarını mahkemeye ibraz etmesini istedi.

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