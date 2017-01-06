Bolu Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Çalışkan başkanlığında Öztürk Yemek’te üyelerle birlikte yıllık istişare ve gündem değerlendirme toplantısı yapıldı. Köy ve mahalle muhtarlarının yoğun katılım gösterdiği toplantıda mahalle ve köylerdeki sorunlar üzerine tartışıldı.
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Muhtarlar yemekte buluştu
Bolu Ovası Sulama Birliği, Köy ve Mahalle Muhtarları ile Öztürk Yemek’te toplandı.
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