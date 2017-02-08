MÜSİAD kan bağışı kampanyası başlattı

Bolu’da, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ve Kızılay işbirliği ile ‘Kan Bağışı Kampanyası’ düzenlendi.

HABER: Gökhan AKSOY Bolu’da D-100 karayolu üzerinde bulunan MÜSİAD binası önünde işadamları öncülüğünde ‘Kan Bağışı Kampanyası’ başlatıldı. Bolu Kızılay Şubesi işbirliği ile başlatılan proje ile ilgili konuşan eczacı ve MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat, “kan bağışının önemi konusunda tüm üyelerimizi bilinçlendirdik ve Bolu halkını da bu projeye dahil etmek istedik” dedi. Kan bağışının bir insana verilebilecek en güzel hediye olduğunu ifade eden Abat, “ülkemizde maalesef kan bağışı yapan birey sayısı çok az. Kana ne zaman ihtiyaç olacağı belli olmuyor. Bir trafik kazasında, doğum esnasında veya kronik hastalıklarından dolayı insanların kana ihtiyaçları olabiliyor. Kan bağışlayan insanın sağlıklı bir birey olma ve kan değerleri açısından, kemik iliği yağlanmasının engellenmesi ve kanın tekrardan vücuttaki hücreleri yenilemesi açısından sağlıklı olabileceğini bütün üyelerimize belirttik. Bugün 70-80 civarında bağışçımız olacak. Kızılay’a bu işbirliği için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.