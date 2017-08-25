Mutluluk adına ilk adımı attılar

Gazetemizde Sayfa Sekreteri- İnternet Editörü olarak görev yapan Esra Öztürk ile Gıda Sektöründe işletmeci olarak çalışan Mert Perçin, mutluluk adına ilk adımlarını nişanlanarak attılar.

Mustafa-Sabahat Öztürk’ün kızları Esra Öztürk ile Ayşe-Nazım Perçin’in oğulları Mert Perçin, geçtiğimiz gün Muhtarın Yerinde düzenlenen muhteşem bir törende nişanlandılar. Genç çiftlerin nişan yüzüklerini Bolu Müftülüğünden emekli olan imam Şerafettin Kaya kıydı.

Nişan yüzüklerinin takılmasının hemen ardından çiftlere ve davetlilere nişan şerbeti ikram edildi ve ardından gece geç saatlere kadar nişan eğlencesi yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı nişan töreni pastanın kesilmesinin ardından mutlu bir şekilde tamamlandı. Genç çiftlere Bolu Olay Gündem Gazetesi olarak Allah tamamını erdirsin dileklerimizi sunarız.