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Narkotik whatsap ihbar hattı

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Narkotik whatsap ihbar hattı
“NARKO- MOBİL PROJESİ” ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde ‪0552 155 00 14 nolu Whatsap İhbar Hattı oluşturuldu.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde 81 İl’de uygulamaya konulan “ NARKO- MOBİL PROJESİ” ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde ‪0552 155 00 14 nolu Whatsap İhbar Hattı oluşturuldu.

GELEN İHBARLAR ANINDA DEĞERLENDİRİLECEK

“NARKO- MOBİL PROJESİ”  kapsamında oluşturulan Whatsap İhbar Hattına  gelen sesli , görüntülü  ihbarlar ile narkotik suç türlerine ait  bilgiler Narkotim Görevlilerince cevaplanacak olup,  gelen ihbarlar yine konunun uzmanı  Narkotim Görevlilerince anında değerlendirilecek. İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve aracılığın engellenmesine yönelik olarak çalışmaların aralıksız devam etmekle birlikte, vatandaşlardan gelen öneri, şikayet ve ihbarlar gecikmeksizin değerlendirmeye alındığını açıkladı.

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