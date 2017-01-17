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NARVEN GÜNLÜK KONAKLAMA HİZMETİ VERMEYE BAŞLADI

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NARVEN GÜNLÜK KONAKLAMA HİZMETİ VERMEYE BAŞLADI
Tapulu Hisseli Gayrimenkul sistemi ile ömürlük tatil olanağı sunan Narven Termal Kasaba, hizmet yelpazesini genişletti.

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Şubat 2016’da açılan ilk etapta tüm dairelerini satan Narven, yoğun konaklama talebini, otelcilik hizmeti vererek karşılamaya karar verdi.

Konu hakkında bilgi veren Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız, “142 daire ile Şubat 2016’da hizmete açtığımız ilk etabımızda tüm dairelerimiz satıldı. Satın aldıkları dairelerinde 1 hafta tatil yapan üyelerimiz başta olmak üzere, Türkiye’nin ve Dünya’nın birçok farklı noktasından günlük konaklama talepleri geldi. Bu sebeple Narven A.Ş. yatırımcıları olarak 142 daire ile hizmet verdiğimiz alana 70 dairelik ek yatırım yaptık” dedi.

 

Serdar Yıldız, günlük konaklama hizmeti hakkında şu bilgileri aktardı: “1+1, 2+1 daire seçeneklerinden oluşan 70 dairemiz, açık büfe kahvaltı ve akşam yemeği dahil yarım pansiyon şeklinde hizmet verecek. Bunun yanı sıra üyelerimizin hizmetine sunduğumuz yüzme havuzları, termal havuzlar, kaydıraklı havuzlar, termal Türk hamamları, saunalar, tuz odaları, kar çeşmeleri, macera duşları, vichy terapi odaları, kneipp, buhar odaları, dinlenme odaları, şok duşlar, sıcak yataklar, fitness gibi alanlardan da sınırsız yararlanabilecekler.

 

Otelcilik hizmeti verdiğimiz 70 dairelerimiz, satışı gerçekleşen dairelerimiz ile aynı özelliklere sahip. Termal su doldurulabilen küvetli banyolar, buz dolabından, tost makinesine, akıllı fırından bulaşık makinesine kadar tam donanımlı mutfaklar, ev sıcaklığında döşenmiş salon ve yatak odasında  televizyon, çamaşır makinesi, ütü gibi tüm ihtiyaçlar karşılamaktadır”

 

3 Nesil, 4 Mevsim tatil imkanı sunan Narven’de konakladığınızda günübirlik kayak yapabilir, doğa yürüyüşlerine çıkabilir, balık tutabilir veya denize girebilirsiniz.

 

Tabiatın kalbi Bolu’da kurulan Narven Termal Kasaba; Bolu Şehir Merkezine 6 km, doğa harikaları Gölcük’e 10 km, Yedigöller’e 48 km, Kartalkaya Kayak Merkezi’ne 26 km, Sünnet Gölü’ne 86 km ve Akçakoca’ya 82 km mesafede.

REZERVASYON İÇİN: 444 6 414

NARVEN HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN: narven.com.tr

Birleşik Medya Ajans (BMA)

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