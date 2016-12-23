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​Narven’den eğitime destek

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​Narven’den eğitime destek
Narven A.Ş. üst düzey birim yöneticileri Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi. “Narven Kariyer Günü” kapsamında düzenlenen etkinliğe öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Katılımın yoğunluğu nedeniyle salonda yer bulamayan öğrenciler programı ayakta takip etti. Narven Akademi bünyesinde düzenlenen etkinlikle üniversitelilere, doğru kariyer planlaması ve profesyonel iş yaşamına ilişkin bilgiler aktarıldı.

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde düzenlenen etkinliğe, Narven A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Halit Yıldız, Genel Müdür Serdar Yıldız ve üst düzey birim yöneticileri katıldı. Programa üniversitenin, Mimarlık-Mühendislik, İletişim, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri’nin yanı sıra Meslek Yüksekokulu’nun öğrencileri büyük ilgi gösterdi.

 

“Karakterinize uygun meslek seçin”

Programda konuşma yapan Narven A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Halit Yıldız öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunarak şunları söyledi; “Mutlaka bir dil öğrenmelisiniz. Yabancı dil öğrenmek hayatınıza çok farklı bir yön kazandıracaktır. Karamsar insanlardan uzak durun. Unutmayın ki karamsar insanlar hayatınızı da karatır. Birbiriniz sevin. Hedefiniz en yüksek olmalı ancak elinizdekilerle de mutlu olmasını bilmelisiniz.” Meslek seçiminde karakterin önemini vurgulayarak “Hayatta başarılı olmanın yolu kendi kişiliğinize uygun meslek seçimi yapmaktan geçer. Karakterinize uygun meslek seçimi yapın ve kariyerinizi o alanda devam ettirin” dedi.

 

Narven projesinin nasıl oluştuğuna değinen Yıldız, “Narven projesi, en kötü senaryo göz önünde bulundurularak yapılandırıldı. Bu modelde ortaklık güçlü tutuldu. Biz Narven’de, Bolulu iş adamlarını bir araya getirerek yeni bir marka oluşturduk ve bunu genç, dinamik bir ekibe teslim ettik” diye konuştu.

 

Genel Müdür Serdar Yıldız: “İş hayatında mutlu olmanın yolu işini sevmekten geçiyor”

Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız ise öğrencilere iyi bir yöneticide olması gereken nitelikleri anlattı. Yöneticilerin, personelin “makine değil insan olduğu” gerçeğini göz ardı etmemesi gerektiğini belirterek “Hiçbir zaman insan olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Bu açıdan insanın mutlu iken verimli olacağını akıldan çıkarmamak gerekir. Bizler ekip olarak sadece iş konuşmuyoruz, takım ruhu oluşturmaya çalışıyoruz. Mutlu olmanın da iki yolu var. Öncelikle işimizi sevmemiz gerekiyor. Sonra da bulunduğumuz ortamı sevmemiz gerekiyor” dedi.

 

Narven’de mutlu bir çalışma ortamı oluşturduklarını belirten Serdar Yıldız, “Çalışma arkadaşlarımızı sayısı yaklaşık 400 kişi. Servislerdeki görevli arkadaşlarımızdan tutun, güvenlikçi arkadaşlarımıza, proje müdürümüzden tutun, genel müdüre kadar hepimiz bir aileyiz ve çalışma arkadaşıyız. Ancak hepimizin farklı fonksiyonları, görevleri var” diye konuştu.

 

Narven Akademi olarak eğitime büyük önem verdiklerinin altını çizen Serdar Yıldız “Üniversitelerde gençlerle sık sık bir araya gelerek, bilgi ve birikimlerimizi aktarmaya devam edeceğiz” dedi.

 

 “2 öğrenciye Narven’de staj hakkı”

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği programın ardından yapılan çekilişle 2 öğrenci, Narven A.Ş’de 20 günlük staj yapma hakkı kazandı. 10 öğrenciye ise ücretsiz Narven Termal Kasaba SPA kullanımı hediye edildi. Ayrıca programı takip eden bütün öğrencilere “Narven Kariyer Günleri Katılım Belgesi” verildi. Programın ardından Narven A.Ş. yöneticileri ile ikramlar eşliğinde sohbet eden öğrenciler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Birleşik Medya Ajans (BMA)

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