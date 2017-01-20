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Narven’den, Günübirlik Turlar Başladı!

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Narven’den, Günübirlik Turlar Başladı!
Türkiye’nin en gözde kayak merkezlerinden olan Kartalkaya kayak ve snowboard merkezine Narven Termal Kasaba’dan günübirlik turlar başladı.

 

 

Haber: Erdal TANRIVERDİ

 

Türkiye’nin en gözde kayak merkezlerinden olan Kartalkaya kayak ve snowboard merkezine Narven Termal Kasaba’dan günübirlik turlar başladı. Narvenden Kartalkayaya turlar, sabah saat 09.00’da Narven’den hareket edip akşam 17.00’de Kartalkaya’dan Narven’e dönüş şeklinde olacak. Minimum 10 kişilik katılım ile düzenlenecek olan tur sayıları talep yoğunluğuna göre artırılacak. Günübirlik tur hizmetlerinden hisseli gayrimenkul sahibi üyelerin yanı sıra günlük konaklama hizmeti verilen konuklar da yararlanabilecek. Misafirler, Narven’e 26 km mesafede bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde gündüz kayak keyfi yaparken, akşam Narven’in SPA alanlarında sıcak termal havuzlara girerek günün yorgunluğunu atabilecekler. Şubat tatili nedeniyle yoğun talebin olduğu Kartalkaya turlarının fiyatları ise hafta içi ulaşım ve pist kullanımı dahil 110 TL, hafta sonu 145 TL olacak.

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