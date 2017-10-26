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Nasıl hızlı kilo verilir?

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Nasıl hızlı kilo verilir?
​Bolu'nun parlayan markası Lezize'nin bünyesinde kurulan ve sağlıklı beslenme konusunda yaptığı bilgilendirmeler ile adından söz ettiren Lezize Diyet, Diyetisyen Ece Sarı kontrolünde faaliyetlerine devam ediyor.

Gıda sektöründe Bolu'nun parlayan yıldızı olan Lezize, kurduğu yeni girişimler ile de adından söz ettirmeye devam ediyor. Lezize markası bünyesinde kurulan ve sağlıklı beslenme, kilo verme gibi konularda vatandaşların imdadına yetişen Lezize Diyet, bu hafta "Nasıl hızlı kilo verilir?" sorusunun cevabını verdi. Öncelikle Lezize Diyet ile insanların beslenme konusunda yanlış bildikleri şeylerin önüne geçmeyi amaçladıklarını ve nasıl sağlıklı beslenilebileceğini anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Diyetisyen Ece Sarı, yaptığı açıklamada hızlı kilo vermek için metabolizmayı hızlandıran besinlerin tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Diyetisyen Sarı, "Kırmızıbibere yakıcı özelliğini veren capsaicin içeren yiyecekler metabolizmayı hızlandıran besinler arasında ilk sıradadır. Acı biber yenildikten sonra uzun bir süre metabolizma hızını 2 kata kadar çıkarır. Araştırmalar, iyi bir omega-3 kaynağı olan keten tohumunun da bağırsak hareketlerini düzenleyerek metabolizmayı hızlandırdığını gösteriyor" diye konuştu. Metabolizmayı hızlandıran diğer besinleri sıralayan Diyetisyen Ece Sarı şunları söyledi:

"Antioksidan kaynağı olan yeşil çayın, metabolizmayı hızlandırdığı araştırmalarla kanıtlanmıştır. Besinlerin sindirilmeyen kısmı olan lif (posa) vücudun harcadığı enerjiyi artırarak metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Ayrıca lifli yiyecekler bağırsak hareketlerini artırır ve uzun süre tok tutar. Ananasın içeriğinde yer alan bromelain adlı proteinler sayesinde proteinlerin sindirimi hızlanır ve vücutta yıkım olayı artar, buna bağlı olarak da metabolizma hızlanır. Tarçın da kan şekerini düzenlemeye yardımcı etkisiyle ani kan şekeri düzensizliğini giderir ve acıkma sürensini geciktirir. Sindirim sırasında vücut ısısını yükselterek termik etki yaratır ve bu besin de metabolizmayı hızlandırmada yardımcı olur. Meyvelerinizin üzerine tarçın ekleyebilir, suyunuzu tarçınla aromalandırabilirsiniz."

Özellikle spor öncesi içilen kahvenin, spor esnasında yakılan enerjiyi arttırdığını söyleyen Sarı ayrıca, "Kahve tüketiminin metabolizmayı hızlandırmasının yanı sıra kafein tüketim miktarı da 400 ml üstünde tutulmamalıdır.  Zencefil ve sarımsak vücutta vazodilatör olarak etki gösterir, yani damarları genişletip vücut ısısını artırır. Böylece metabolizmada hızlanmış olur. Hızlanan metabolizma da dolayısıyla kilo vermeye katkıda bulunur" dedi.

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