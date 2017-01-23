Ne de olsa çocuklar

Okullar tatile girdi ilkokul ve orta öğrenim okullarında öğrenim gören bir çocuk tatilin keyfini çıkartırken, kimi çocuklar ise mendil satarak para kazanmaya çalışsalar da çocukluklarından vazgeçemediler ve kazındıkları parayla meşrubat alıp afiyetle içti

2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılının ilk dönemi yarıyıl tatiline girdi. Bir çok çocuk ailesi ile birlikte, Uludağ, Kartalkaya, Palandöken’de kayak yaparak, kmi öğrenciler ise Akdeniz illerini tercih ederken, ailelerinin maddi durumu olmayan bazı çocuklarda mendil satmak zorunda kaldılar. Kazandıkları parayı da meşrubata yatırdılar.

Bolu’da hemen hemen her yıl ve her okulların tatil olduğu dönemlerde hep aynı manzaralarla karşılaşıyoruz. Ailelerinin maddi durumu iyi olan küçük öğrenciler tatilin doya doya tadını çıkartırken, maddi durumları olman ailelerin çocukları ise çalışmak zorunda kalıyorlar. Kimisi mendil, kimisi ise ayakkabı boyacılığı yaparak ekmek parası peşine düşerken, çocuk olduklarını da hiç mi hiç unutmuyorlar.

İzzet Baysal Caddesi üzerinde 3 kardeş olduklarını öğrenilen küçük çocuklar ellerindeki kağıt mendilleri satarak para kazanmaya çalışmaları gözlerden kaçmadılar. Küçük emekçiler para kazanmasına kazandılar ama bu paraları anne veya babasına vermek yerine çocukluklarını unutmayarak cebindeki paraları meşrubata yatırıp afiyetle bir güzel içtiler.