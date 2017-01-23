  • BIST 83.124
  • Altın 147,600
  • Dolar 3,7839
  • Euro 4,0578
  • Bolu 2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -2 °C

Ne de olsa çocuklar

»
Ne de olsa çocuklar
Okullar tatile girdi ilkokul ve orta öğrenim okullarında öğrenim gören bir çocuk tatilin keyfini çıkartırken, kimi çocuklar ise mendil satarak para kazanmaya çalışsalar da çocukluklarından vazgeçemediler ve kazındıkları parayla meşrubat alıp afiyetle içti

2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılının ilk dönemi yarıyıl tatiline girdi. Bir çok çocuk ailesi ile birlikte, Uludağ, Kartalkaya, Palandöken’de kayak yaparak, kmi öğrenciler ise Akdeniz illerini tercih ederken, ailelerinin maddi durumu olmayan bazı çocuklarda mendil satmak zorunda kaldılar. Kazandıkları parayı da meşrubata yatırdılar. 

 

Bolu’da hemen hemen her yıl ve her okulların tatil olduğu dönemlerde hep aynı manzaralarla karşılaşıyoruz. Ailelerinin maddi durumu iyi olan küçük öğrenciler tatilin doya doya tadını çıkartırken, maddi durumları olman ailelerin çocukları ise çalışmak zorunda kalıyorlar. Kimisi mendil, kimisi ise ayakkabı boyacılığı yaparak ekmek parası peşine düşerken, çocuk olduklarını da hiç mi hiç unutmuyorlar.

 

İzzet Baysal Caddesi üzerinde 3 kardeş olduklarını öğrenilen küçük çocuklar ellerindeki kağıt mendilleri satarak para kazanmaya çalışmaları gözlerden kaçmadılar. Küçük emekçiler para kazanmasına kazandılar ama bu paraları anne veya babasına vermek yerine çocukluklarını unutmayarak cebindeki paraları meşrubata yatırıp afiyetle bir güzel içtiler. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sanayi dükkanları için son gün 7 Şubat23 Ocak 2017 Pazartesi 14:17
  • Başkan Çevik kendisi karne almış gibi sevindi23 Ocak 2017 Pazartesi 14:02
  • VALİ BARUŞ ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ23 Ocak 2017 Pazartesi 13:57
  • GEREDE KAYI BOYUNDA FERFENE COŞKUSU23 Ocak 2017 Pazartesi 13:25
  • KARACASU’NUN ÖNCELİĞİ DOĞALGAZ23 Ocak 2017 Pazartesi 13:12
  • MTV’de Son Gün 31 Ocak23 Ocak 2017 Pazartesi 13:10
  • Büyükannelere maaş23 Ocak 2017 Pazartesi 13:08
  • Biber 10 yaşında23 Ocak 2017 Pazartesi 12:55
  • Ağır aksak eksik23 Ocak 2017 Pazartesi 11:46
  • Kartal’cılar Adliye’de23 Ocak 2017 Pazartesi 10:45
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim