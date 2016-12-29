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Ne dediysek o
8’de 8 Olay Gündem gazetesi olarak sporda fark yaratmaya devam ediyoruz. Dün akşam saatlerinde yayımladığımız “Ayrılan isimler belli oldu” haberimizde ki isimlerin hepsi ile yollar ayrılıyor.

Haber: Erol Değirmenci

Olay Gündem gazetesi olarak sporda Bolu’da fark yaratmaya devam ediyoruz. Dün akşam saatlerinde edindiğimiz bilgi doğrultusunda yayımladığımız “Ayrılan isimler belli oldu” haberimizde ki isimlerin 8'i ile yollar ayrılıyor. Haber içeriğimizde belirttiğimiz Tunahan Çiçek, İsmail Yıldırım, Berat Tosun, Emrullah Yıldırım, Ozan Karabacak, Efe Halil Özarslan, Özgür Özkaya ve Cumali Bişi ile yolların ayrıldığı Boluspor resmi web sitesinden de duyuruldu. Akşam saatlerinde yapmış olduğumuz haber ve ayrılan oyuncuların doğrultusunda, gönderilecek futbolcuları 8’de 8 yaparak sporseverleri bilgilendirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

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