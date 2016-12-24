Mahallelinin tüm çabasına rağmen aşağıya indirilemeyen kediyi kurtarmak için itfaiye ekiplerine haber verildi. Metrelerce yüksekte mahsur kalan kediyi Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri merdivenli araçla müdahale ederek kurtardı. Mahalle sakinleri bu kurtarma operasyonun ardından itfaiye ekipleri alkışlayarak kutladılar.
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Ne işin var orada
Alapğutbey Mahallesinde telefon direğinin en tepesine kadar çıkan kedi bir gün boyunca oradan aşağıya inemedi.
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Ne işin var oradaAlapğutbey Mahallesinde telefon direğinin en tepesine kadar çıkan kedi bir gün boyunca oradan aşağıya inemedi.
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