NE OLDU BİZE

Eller sıcak olsa da buluşamıyor
Diller tatlı olsa da konuşamıyor
Düşünceler çıkmazda, kararıyor dünyamız
Aydınlığı bilsek de göremiyoruz
Küstük birbirimize, merhabayı unuttuk
Hal hatır nedir soramıyoruz
Çekilenler düşmanlık tutkusu mu?
Yeni bir dünya yeni bir yaşam
Türküler silsin artık kulak kirini
Karanlıktan aydınlığa giden yolda
Ağıtlar ölüm üzerine olmasın
Ne olur çocuklar ağlamasın
Yüreklerin ateşi sönsün yeter!
Ne olur analar ağlamasın
Ne zaman buluşacak ellerimiz?
Yaşamda zor olan açlık değil
Kalleşçe arkadan vurulmaktır
Zor olan eğilmek değil kırılmaktır
Birimiz dünyaya bedeliz derken
Üç beş çapulcuya hesap veriyoruz
Kâh gülüp kâh ağlıyoruz
Kurudu göz pınarlarımız
Elde mendil ya asker
Ya polisimizden acı haber bekliyoruz
Söyleyin dostlar ne oldu bize?