NE OLDU BİZE

Mustafa Namdar / -İzdüşüm-

Eller sıcak olsa da buluşamıyor

Diller tatlı olsa da konuşamıyor

Düşünceler çıkmazda, kararıyor dünyamız

Aydınlığı bilsek de göremiyoruz

Küstük birbirimize, merhabayı unuttuk

Hal hatır nedir soramıyoruz

Çekilenler düşmanlık tutkusu mu?

Yeni bir dünya yeni bir yaşam

Türküler silsin artık kulak kirini

Karanlıktan aydınlığa giden yolda

Ağıtlar ölüm üzerine olmasın

Ne olur çocuklar ağlamasın

Yüreklerin ateşi sönsün yeter!

Ne olur analar ağlamasın

Ne zaman buluşacak ellerimiz?

Yaşamda zor olan açlık değil

Kalleşçe arkadan vurulmaktır

Zor olan eğilmek değil kırılmaktır

Birimiz dünyaya bedeliz derken

Üç beş çapulcuya hesap veriyoruz

Kâh gülüp kâh ağlıyoruz

Kurudu göz pınarlarımız

Elde mendil ya asker

Ya polisimizden acı haber bekliyoruz

Söyleyin dostlar ne oldu bize?