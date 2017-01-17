  • BIST 82.363
  • Altın 147,033
  • Dolar 3,7764
  • Euro 4,0385
  • Bolu 3 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C

Necip Çarıkçı: Boluspor marka takımdır

»
Necip Çarıkçı: Boluspor marka takımdır
TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, takımlarının lig sonuna kadar zirve yarışının içinde olacağını söyledi

Haber: Erdal Tanrıverdi

 Çarıkçı, yaptığı açıklamada, devre arasındaki 6 transferin yerinde olduğunu, bunun da deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Manisaspor maçında görüldüğünü ifade etti.

"Gönderdiğimiz oyunculara bakıldığında, yapılan transferlerin ne kadar yerinde olduğunu gördük." diyen Çarıkçı, "Bu hafta takımda sakat oyuncuların olmasından dolayı da teknik direktörümüz biraz sıkıntıya girdi. Manisaspor maçında yeni 5-6 futbolcunun oynaması biraz takımı zorladı. Oynanan karşılaşmada verilmeyen bir golümüz var. Atamadığımız bir penaltı var. Buna rağmen Boluspor çok kötü oynamadı." ifadelerini kullandı.

Zirve yarışından kopmamak için transfer yaptıklarını belirten Çarıkçı, "Boluspor, ilk altı mücadelesini devam ettirecek. Boluspor marka takımdır, lig sonuna kadar bu zirve yarışının içerisinde olacaktır." diye konuştu.

Boluspor'un daha iyi bir futbol sergilemesi için birkaç haftaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Çarıkçı, "Takıma yeni gelen futbolcuların maç kondisyonu artarsa, sakatlarımız da iyileşirse çok iyi bir Boluspor ortaya çıkar. Çok iyi bir kadro oluşmuş durumda. Bundan da mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğretmenden müthiş duyarlılık17 Ocak 2017 Salı 09:50
  • Mesut Bakkal Boluspor’u Gözüne Kestirdi17 Ocak 2017 Salı 09:49
  • Necip Çarıkçı: Boluspor marka takımdır17 Ocak 2017 Salı 09:47
  • U-21 yüzümüzü güldürdü17 Ocak 2017 Salı 09:44
  • Mudurnu ikinci yarıda fişi çekti17 Ocak 2017 Salı 09:09
  • Belediye durdurulamadı17 Ocak 2017 Salı 09:05
  • Giresunspor kazanmasını bildi!17 Ocak 2017 Salı 09:03
  • Gol düellosunun galibi Denizlispor!17 Ocak 2017 Salı 09:01
  • Es Es zirveye kondu!17 Ocak 2017 Salı 08:57
  • Adana Demirspor'dan şok kayıp!17 Ocak 2017 Salı 08:56
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim