“Neler Oluyor” izleyenleri kahkahaya boğdu

Şehir Tiyatrosu çocuk drama topluluğu geçtiğimiz gün BTSO konferans salonunda düzenledikleri tiyatro gösterisi ile izleyenleri güldürdü.

Haber: BMA

Bolu Belediyesi Şehir Tiyatrosu çocuk drama topluluğu tarafından “Neler Oluyor” adlı komedi tiyatro gösterisi sahne aldı. Ticaret Sanayi Odası Konferans salonunda düzenlenen yılsonu tiyatro gösterisine Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Kültür Sosyal İşler Müdürü Güler Mert ve öğrenci velileri katıldı. Erdal Atik tarafından hazırlanan tiyatro gösterisinde 50 çocuk sahne aldı. Çocuklar yaptıkları tiyatro gösterisi ile büyük beğeni topladı. Program sonunda Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu öğrencileri gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ederek, tiyatroya gelen izleyicilere de teşekkür etti.