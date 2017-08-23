Nem oranı rekor kıracak

Bolu ve Düzce hava durumu raporunu yayınlayan meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı verdi. Meteoroloji'nin uyarı verdiği iller listesinde Ege, Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu bölgesinde 38 il bulunuyor.

Haber; Erdal TANRIVERDİ

Bu illerde çok kuvvetli yağışlar görülecek. Yağışlar çarşamba gününe kadar devam edecek. İstanbul hava durumu aşırı yağış ve dolu alarmıyla geldi. Meteoroloji Bolu, Düzce, Ankara, Antalya, Bursa, Balıkesir, Konya, Samsun illerinin de yer aldığı 38 ili kapsayan bir uyarı yayınladı. Öte yandan ilimizde bu gün nem oranı tarihi bir rekor kıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahmin raporunda bu gün ilimizdeki nem oranının ortalama % 96 olacağını açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından meteorolojik uyarı yapılan 38 il ise şunlar; İstanbul, Ankara, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Kütahya, Manisa, Uşak, Aydın, Denizli, Muğla, Burdur, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Trabzon, Konya.

İşte Bolu’nun 5 günlük hava durumu raporu;