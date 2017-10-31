Aydın Hitit

Kapıldım gidiyorum, bahtımın rüzgarına (Beste:Kaptanzade Ali Rıza Bey Güfte: Ömer Bedrettin Uşaklı Makam: Hicaz)

Rizespor karşılaşmasını izlerken son dakikalarda dilime yapışan şarkı,

Hem de hicaz…

Hakikaten yıllardır düşmediğimiz bir durumu yaşıyoruz,

Ve doğal olarak aşırı karamsar bir havadayız.

Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete (Cem Karaca)

Akşam oldu hüzünlendim ben yine…(Söz:Ahmet Cengizoğlu, Müzik:Semahat Özdenses)

Hiçmi gülmeyecek benim de yüzüm (Abdullah Yüce)

Artık kurtulamıyorum, sürekli aklıma yapışıyorlar, karabasanlardayım.

Hüzünün de ötesinde…

Haketmediğimiz bir durum ve yerdeyiz,

Bir çıkışı olmalı arkadaş,

Kurtulmak istiyorum,

Neşeli şarkılar, türküler söylemek istiyorum,

Trakyadan roman havaları,

Telefon müziğim Eskişehir çiftetellisi dinlemek istiyorum,

Ereğlinin üzerindeki kargaları görmek,

Söğüt dalına yuva yapan mandayla dertleşmek istiyorum…

Neyse uzun lafın kısası, yukarıda da belirttim haketmediğimiz bir yerdeyiz,

Ve bir an önce hızlı bir çıkış yapmalıyız…

Yapacağız da gücümüz var mı?

Var tabi ki…

Gelelim Rize maçına;

Öyle ahım şahım değillermiş yahu,

Galibiyeti bile biz kaçırdık…

Ama son olarak şunu belirteyim,

O yan hakeme hakkımı helal etmiyorum,

Rizenin ki penaltı ise bizimki ne?

Bizim ki penaltı değil ise Rizenin ki ne?

Bu sezon da bizimi kurban ettiler ne?

Düşünmek