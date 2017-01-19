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NEYİNİZ NOKSAN?

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Mustafa Namdar

 

Bu öfke, bu kin niye? Kana susamış vampir misali insan kanı emmek kimin mirası? Kene gibi koyun kuzu sırtına yapışıp bedava yaşamak mıdır murat? Neyiniz farklı, neyiniz noksan?

Ekmeğiniz karne ile mi veriliyor? Bu öfke bu kin niye? Gecenin karanlığını çıra ya da, gaz lambasıyla mı aydınlatıyorsun?

Fabrika yapalım diyorlar temelini dinamitliyorsun, yol yapalım diyorlar makinasını yakıyorsun. Okul açılıyor öğretmenini kaçırıyorsun. Bu kin bu öfke niye?

Politika diyorsun da yasak mı? Öğretmen, işçi memur doktor, mühendis, milletvekili, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı olmanız mı engelliyor? Özel teşebbüste yer mi alamıyorsun?

Kurtuluş Savaşıyla ecdadımız, ecdadınız bu ulusun mayasını birlikte tutup demokrasi ve cumhuriyeti birlikte düşünüp bu bağımsız devleti kurmadılar mı? Kim soktu bu fitneyi aramız?

Ne olur biraz düşün, oyuna gelme? Ne olur karanlıkta göz kırpma göster kimliğini. Çevirme şu içinde yaşadığın cennet vatanı cehenneme. Yeter ağlatmayın anaları evlatları! Sızlatmayın toprak altında kefensiz yatanların kemiklerini! Kaçırma toprağın bereketini!

Bırakalım artık birbirimize laf sokuşturmayı! Atalım içimizden kötülükleri. Koşalım aydınlığa, birlikte, görelim yaşamın güzelliğini.

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