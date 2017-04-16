  • BIST 90.064
  • Altın 154,412
  • Dolar 3,6851
  • Euro 3,9157
  • Bolu 19 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C

NUHMAR, Karaçayır Şubesi’ni açtı

»
NUHMAR, Karaçayır Şubesi’ni açtı
NUHMAR, marketler zincirine 12. şubeyi ekledi. Sümer, Gölyüzü, Sağlık ve İzzet Baysal Mahalleleri başta olmak üzere birçok mahallede Bolu'ya hizmet veren NUHMAR, 12'inci şubesini Karaçayır Mahallesi’nde açtı.

foto-galeri-20170416134730.jpg

Haber: BMA

Sümer, Gölyüzü, Sağlık Mahalleleri başta olmak üzere birçok mahallede şubesi bulunan NUHMAR’ın, ‘’yüksek kalite, düşük fiyat ve Bolu’nun yerel marketi’’ sloganıyla Bolu’da marketler zincirinin 12. şubesi, düzenlenen organizasyon ile hizmete girdi. Karaçayır Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi’nde (Siteler Camii Altı) vatandaşların yoğun ilgisi ile gerçekleştirilen organizasyonda NUHMAR’ın Karaçayır Şubesi dualarla açıldı. Açılışa katılan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulurken, yapılan çeşitli gösteriler küçük – büyük herkesin ilgisi çekti. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uygulamalı girişimcilik eğitimi başlıyor16 Nisan 2017 Pazar 11:34
  • CAMİ TEMİZLEME EKİBİ KURULDU15 Nisan 2017 Cumartesi 12:53
  • Mezarlık Temizleme Çalışmaları Sürüyor15 Nisan 2017 Cumartesi 11:50
  • Bolu’da Genç Çiftçilere Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı15 Nisan 2017 Cumartesi 09:42
  • Şemsiyesiz çıkmayın15 Nisan 2017 Cumartesi 08:00
  • ROMANLAR HEM ÖĞRENDİ, HEM EĞLENDİ15 Nisan 2017 Cumartesi 07:00
  • ÖNEMLİ DUYURU15 Nisan 2017 Cumartesi 06:00
  • Highway artık devletin14 Nisan 2017 Cuma 19:31
  • İstanbul Sanayi Odası Bolu'da14 Nisan 2017 Cuma 19:10
  • Bolu'da 1 kişinin öldüğü kaza mobese kameralarında14 Nisan 2017 Cuma 16:48
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim