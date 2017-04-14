  • BIST 90.105
  • Altın 152,728
  • Dolar 3,6892
  • Euro 3,9211
  • Bolu 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 18 °C

NUHMAR'dan mağazalar zincirine bir halka daha

»
NUHMAR'dan mağazalar zincirine bir halka daha
NUHMAR'dan mağazalar zincirine bir halka daha

nnn.jpg

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SEDAŞ Referandumda “Teyakkuz Halinde”Tam Kadro ile Görev Başında Olacak14 Nisan 2017 Cuma 13:10
  • Taş’dan, Fidan’a ziyaret14 Nisan 2017 Cuma 13:01
  • Evcil’den Bolululara ‘Evet’ çağrısı14 Nisan 2017 Cuma 12:48
  • Bolu Çiftçisine Son 10 Yılda Büyük Destek14 Nisan 2017 Cuma 12:45
  • Oy kullanacaklar bu haberimizi mutlaka okuyun14 Nisan 2017 Cuma 12:17
  • Hastalara, dijital tansiyon aleti dağıtıldı14 Nisan 2017 Cuma 11:51
  • NUHMAR, 12. Şubesini Karaçayır’da Açıyor14 Nisan 2017 Cuma 11:50
  • Doğanay Boluluları sandığa davet etti14 Nisan 2017 Cuma 11:05
  • “Şehadet için sıra beklemektedir”14 Nisan 2017 Cuma 10:30
  • 1 Kişi yaşamını yitirdi13 Nisan 2017 Perşembe 21:28
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim