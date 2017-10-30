 eryaman escort , ankara escort bayan, escort ankara, bursa escort - ankara escort
  • BIST 108.713
  • Altın 154,206
  • Dolar 3,7757
  • Euro 4,3919
  • Bolu 5 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C

O Emniyet Müdür Yardımcısı Bolu’ya atandı

»
O Emniyet Müdür Yardımcısı Bolu’ya atandı
27 Temmuz 2015 yılında Batman Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken, izinsiz gösteri yapan grubu müdahale emri veren bu esnada HDP’li vekil Ali Atalan’a, “Biz çok müzakere ettik” diye cevap veren ve ülke gündemine oturan 2. Sınıf Emniyet Müdür Ya

Batman İl Emniyet Müdür Yardımcısıyken Edirne İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine getirilen ve Bolu İl Emniyet Müdürü olan Armağan Adnan Erdoğan’la görev yapan 2. Sınıf Emniyet Müdür Yardımcısı İrfan Çubukçu, İl Emniyet Müdürü Erdoğan’ın isteği doğrultusunda Bolu Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

 

Emniyet Müdür Yardımcısı Çubukçu, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Koordinasyon Şube Müdürlüğü ve Dörtdivan ilçesinden sorumlu 2. Sınıf Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunacak.

 

TAM DEVLET ADAMI

27 Temmuz 2015 yılında Batman’da yaşanan olay şu şekilde olmuştu;

"Yürüyüş dağıtılmadan önce polis müzakere eder" diyen HDP'li vekil Ali Atalan'a Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tokat gibi yanıt.Batman’da Suruç olaylarının ardından yaşanan operasyonlara tepki göstermek için izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP’lilere polis müdahale etti.Bunun ardından HDP Batman Milletvekili Ali Atalan, Emniyet Müdür Yardımcısı İrfan Çubukçu'ya tepki gösterdi. Polisle vekil arasında sert tartışma yaşandı.

"BİZ ÇOK MÜZAKERE ETTİK"

Çubukçu HDP'li vekile yürüyüş için "Önce izin alacaksınız. İzin alacağınız yerler belli"dedi. HDP'li vekil ise, "Önce müzakere edilir" cevabını verdi. Çubukçu'nunHDP'li vekile yanıtı "Biz çok müzakere ettik" oldu.

"DAĞIT OĞLUM, DAĞIT"

Emniyet Müdür Yardımcısı devamında polislere "Suyla mücadele etsinler, önce suyla"ve "Dağıt oğlum, dağıt" talimatlarını verdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polisi alarma geçirdi30 Ekim 2017 Pazartesi 00:15
  • Hisarcıklıoğlu’na, Ateş eşlik etti30 Ekim 2017 Pazartesi 00:09
  • 2 bin 176 ikamette arama yapıldı30 Ekim 2017 Pazartesi 00:06
  • Herkes çok beğendi29 Ekim 2017 Pazar 23:50
  • İstifalar için ilginç yorum29 Ekim 2017 Pazar 20:20
  • Bolu’da altı yıl görev yapmıştı29 Ekim 2017 Pazar 17:29
  • Türk Diyanet Vakıf-Sen kongreye gitti29 Ekim 2017 Pazar 17:18
  • 29 Ekim Bolu’da bir başka güzel29 Ekim 2017 Pazar 15:33
  • 29 Ekim coşkuyla kutlandı29 Ekim 2017 Pazar 13:39
  • “Gerçekten Atatürkçü bir dış politika izlenmelidir”29 Ekim 2017 Pazar 13:23
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim