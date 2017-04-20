HABER: Erol Değirmenci
Bolu’da, geçtiğimiz yıl 21 gün boyunca haber alınamayan ve 21 günün sonunda ormanlık alana gömülü cesedi bulunan zihinsel engelli Erhan Gümüş’ün katilleri bugün hakim karşısına tekrar çıktılar. Mahkemede, Gökhan Ç. Dosyadan ayrılmak ve tek başına yargılanmak istediğini belirtirken, Ömer Ş. ise, suçu üstüne alması için önce tehdit edildiğini daha sonra da kendisine para teklifinde bulunulduğunu ifade etti. Sanıklardan Ömür B., suçu kabul ettiğini, vicdanen rahatsız olduğunu ve adalete sığındığını söyledi.
Cezaevinden getirilen 2 tanığın da dinlendiği mahkeme sanık avukatlarının süre istemesi nedeniyle 5 Mayıs tarihine ertelendi. 5 Mayıs 2017 Cuma günü Erhan Gümüş’ü öldürdüğü iddia edilen sanıklar için mahkeme heyeti karar verecek.
- BIST 92.039
- Altın 150,290
- Dolar 3,6510
- Euro 3,9243
- Bolu 19 °C
- İstanbul 9 °C
- Ankara 19 °C
- O katillerin karar günü belli oldu
- Sahtekarların şifresi çözüldü
- Engelli erkek gence tecavüz iddiası
- Bolu’nun 1’incisi her şeyi anlattı
- Minik hastalara oyun odası
- Caddede çalışmalara yeniden başlandı
- Yangın sezonuna hazırlar
- Fuat Çapa: “Çok Önemli Bir Şansı Değerlendiremedik”
- Hüseyin Eroğlu: 'Tüm maçları kazanmaya adayız'
- Günün Spor Olayları
- “Düşük bütçemiz, kocaman yüreğimizle”
- Bartık, sert konuştu
- Futbolcular ailelerine koştu
- YSK Hakkında suç duyurusunda bulundu
- Şampiyon Bolu’da kamp yapacak
O katillerin karar günü belli oldu
HABER: Erol Değirmenci
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim