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O katillerin karar günü belli oldu

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O katillerin karar günü belli oldu
Bolu’da 30 yaşındaki zihinsel engelli Erhan Gümüş’e işkence ettikten sonra öldüren Ömür B., Ömer Ş. ve Gökhan Ç. Hakkında verilecek cezanın görüleceği duruşmaya yakın zamanda görülecek.

HABER: Erol Değirmenci
Bolu’da, geçtiğimiz yıl 21 gün boyunca haber alınamayan ve 21 günün sonunda ormanlık alana gömülü cesedi bulunan zihinsel engelli Erhan Gümüş’ün katilleri bugün hakim karşısına tekrar çıktılar. Mahkemede, Gökhan Ç. Dosyadan ayrılmak ve tek başına yargılanmak istediğini belirtirken, Ömer Ş. ise, suçu üstüne alması için önce tehdit edildiğini daha sonra da kendisine para teklifinde bulunulduğunu ifade etti. Sanıklardan Ömür B., suçu kabul ettiğini, vicdanen rahatsız olduğunu ve adalete sığındığını söyledi.
Cezaevinden getirilen 2 tanığın da dinlendiği mahkeme sanık avukatlarının süre istemesi nedeniyle 5 Mayıs tarihine ertelendi. 5 Mayıs 2017 Cuma günü Erhan Gümüş’ü öldürdüğü iddia edilen sanıklar için mahkeme heyeti karar verecek.                        

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