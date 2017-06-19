Oda başkanından isyan

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altındal, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yaptığı açıklamada, Pazar yerinin arife gününe kadar açık olacağı söyledi

Haber: Gökhan Aksoy

Altındal, ayrıca büyük market ve AVM’lere tepki göstererek; “Böyle yerler hep para tuzağıdır” dedi.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altındal’dan, güzel bir açıklama geldi. Başkan Altındal; “Vatandaşlarımızın hem ucuz hem de, taze sebze ve meyve yemesi için Ramazan Bayramı arifesine kadar Pazar tezgahları açık olacaktır. Fiyatlar ise Pazartesi gününden itibaren arife gününe kadar düşecektir. Halkımızı pazara davet ediyoruz. Ne alırsan 1 lira kampanya bile başlatıyoruz. Yani patlıcan, salata, domates, kabak, soğan e alırsan 1 lira olacak” dedi.

PAZARA ÇIK TAZE VE GÜNLÜK TÜKET

Bolulu vatandaşların pazarcı esnafına sahip çıkmasını da dile getiren Altındal; “Pazarına esnafına sahip çık. Eski arifeleri bayramları yaşa yaşat. Çık pazara eş dost tanıdık gör çilek kokusu, şeker pare tadı, dut, karpuz kesmece, fasulyenin ayşesi, pazarcının gel abla sesi. Bunları hep birlikte pazarda yaşamamız lazım. Geleneklerimizi unutmamamız lazım” diye konuştu.

CENAZENE PAZARCI GELİR

Altındal, AVM ve büyük marketlerin bir para tuzağı olduğunu da vurgulayarak; “Pazarcıdan fayda gelir zarar gelmez. Ne fayda gelirse biz pazarcılardan, siz değerli müşterilerimizden fayda vardır. AVM’ler hep para tuzağıdır. Pazarcı ve küçük esnaftan veresiye alırsın, adres sorarsın düğününe, cenazene o gelir, çayını kahveni içersin ürünü tezgahında rahatlıkla yersin. Sen AVM’den alışveriş yaparsın ama düğününe pazarcı gelir bunu vatandaşımız hiç unutmasın. Odamız olarak Bolulu vatandaşların Ramazan Bayramını kutlarım” dedi.