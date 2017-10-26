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Öğrenci dostu şehirlerde üzücü tablo

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Öğrenci dostu şehirlerde üzücü tablo
Ülkemizin bağımsız araştırma kuruluşlarından olan Üniversite Araştırmaları Laboratuarı’nın yaptığı araştırmalar sonucunda Bolu, öğrenci dostu olan şehirler sıralamasında 44’üncü oldu.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

Üniversite Araştırmaları Laboratuarı’nın (ÜNİAR) kurucuları olan Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel, Türkiye’nin 81 ilini ele alan bir araştırma gerçekleştirerek öğrenci dostu şehirler sıralaması yaptı. Yapılan araştırma sonucunda ülkemizde Eskişehir 91 puan A+ derecesi ile 1’inci olurken, Antalya 90 A+, İzmir 89 A+ dereceleri ile 2’inci ve 3’üncü oldu. Yapılan araştırmaya göre ise listede Hakkari 29 FF derecesi ile sonucu sırada yer aldı.

Yapılan araştırmalarda ilimiz ise üzücü ve düşündürücü bir dereceye sahip oldu. Araştırmalara göre ilimiz listede, 70 C derecesi ile 44’üncü oldu. Araştırmalarda ‘C’ derecesinin açılımı ise “Potansiyeli Olmasına Rağmen Memnuniyeti Sağlayamayan Şehirler” olarak açıklandı. Komşu ilimiz olan Düzce ise bu istatistiklerde 81 A gibi yüksek bir puan elde ederek 23’üncü sırada yer aldı.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERDE DURUM DAHA VAHİM

Aynı kurumun yaptığı bir diğer araştırmada ise durumun daha vahim olduğu ortaya çıktı. Yabancı uyruklu öğrencilerin şehirden memnuniyet durumunun araştırılmasında ilimiz sınıfta kalarak kötü bir dereceye sahip oldu. Yapılan araştırmalara göre Bolu, 49 FF derecesi ile 47’nci sıraya girdi. Araştırmalarda FF derecesinin açılımı ise şu şekilde yer aldı; “Memnuniyetsizliğin Yüksek Olduğu Şehirler”

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