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Öğrenciler Halep ve şehitler için yürüdü

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Öğrenciler Halep ve şehitler için yürüdü
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve topluluklarından oluşan öğrenci grubu Halep ve şehitler için yürüyüş yaptı.

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Haber: Erol Değirmenci

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Topluluklarından oluşan öğrenci grubu Halep’de yaşanan olaylar ve şehitlerimiz için yürüyüş yaptı. Eski rektörlük binası önünde toplanan grup sloganlar, pankartlar ve Türk Bayrağı eşliğinde yürüdü. Üniversitenin aktivite merkezine kadar süren yürüyüşün sonunda şehitlerimiz için saygı duruşunda durdular, İstiklal Marşımızı okuyup Halep için dua ettiler. Yürüyüşün sonunda Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Fatih Öztürk eylemin ardından bir basın açıklamasında bulundu. Öztürk açıklamasında “Ülkemizin ve tüm İslam coğrafyasını içinde bulunduğu zorlu durum bizi derinden üzmekte, endişelendirmekte ve bizi bir şeyler yapma gayreti içine itmektedir. Daha 10 gün önce Beşiktaş’da meydana gelen patlamanın yaralarını sarmamışken, zalimler bir kez daha alçak yüzünü göstermiş Kayseri’de 13 askerimizi şehit etmiştir. Gözünü milli birliğimize, bütünlüğümüze cennet vatanımıza dikmiş bu hainlere vereceğimiz en büyük cevap dimdik, yılmadan, yıkılmadan, omuz omuza yürümek, vatanımıza, bayrağımıza, kardeşlerimize sahip çıkmaktır. Ayrıca yıllardır zalimler başta Halep olmak üzere Musul, Kerkük, Filistin gibi birçok Türk İslam coğrafyasını dünyanın görebileceği en acımasız katliama tabi tutmaktadır. Masum ve çocukları öldürmekteler, kadınların namusuna göz dikmektedirler. Ne yazık ki dünya bu vahşet karşısında sessiz kalmakta adeta insanlığını unutup yapılan zulme ortak olmaktadır. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Toplulukları olarak bu zulmün karşısında duracağız. Mazlumun yanında olup el uzatacağız ve yaralarını saracağız. Hakkın yolunda bayrağının altında zulmün karşısında mazlumun yanında olacağız. Aynı zamanda El – Bab’da şehit düşen 14 askerimize Allah’dan rahmet ve yaralılarımız için acil şifalar diliyorum. El – Bab’da çatışmaya devam eden askerlerimizin Allah yardımcısı olsun. Biz alışmayacağız pes etmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Biz pes edersek Kudüs düşer, Halep düşer, Musul düşer, Kerkük düşer, Doğu Türkistan düşer, Filistin düşer, Ortadoğu düşer” ifadelerini kullandı.

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