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Öğrencilere hediyeli yarışma

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Öğrencilere hediyeli yarışma
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün organize ettiği Turizm Haftası nedeni ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerine resim yarışması yapıldı. Yarışma sonrası MÜSİAD Bolu Şubesi ilkokul ve ortaokul öğrencilerine tablet hediye etti.

Haber: Uğur Balaban

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün organize ettiği Turizm Haftası vesilesiyle yapılan programda ilkokul ve ortaokul öğrencilerine resim yarışması yapıldı. Yapılan programa Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Müsiad Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat, İl Kültür Turizm Müdürü Hasan Kaplan ve çeşitli otellerin işletmecileri ve temsilcileri katıldı. Çini sergisi ve resim sergisinin ilgi gördüğü programda MÜSİAD Bolu Şubesi ilkokul ve ortaokul öğrencilerine düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere tablet hediye etti. Hediye edilen tabletleri Vali Aydın Baruş, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu ve Müsiad Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat verdi. Ayrıca katkı sağlayan katılımcılara Vali Baruş tarafından teşekkür sertifikası verildi.

Başkan Abat’ın yaptığı açıklama ise şöyle ‘Zengin kültürel varlıkları, eşsiz doğası, köklü geçmişe sahip kültür ve sanat yapısı ile turizmin her çeşidine imkân sağlayan ülkemizde ve adeta bir yeryüzü cenneti olan Bolu’nun turizm anlamında çok daha güzel günlerin beklediğini ,turizm sektörünün ekonominin bacasız sanayisi durumunda olduğunu vurguladı. Ülkemizin kalkınmasında önemli bir yeri olan turizm sektörünün geliştirilmesi sayesinde, dünyaya tanıtımımız konusunda çok önemli mesafeler alındığını dile getiren Abat, Turizm iş istihdamı ve kazandırdığı ekonomik gelirleri ile ülkelerin gelişmesini ve kalkınmasını sağlayan sektörlerin başında yer almaktadır.Turizm Haftasının, Turizmin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda etkili olması dileklerimle, Turizm Haftası'nı kutluyor, tüm turizm sektörü mensuplarına sevgi ve saygılarımı sunuyorum’ dedi.

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