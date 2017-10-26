 eryaman escort , ankara escort bayan, escort ankara, bursa escort - ankara escort
  • BIST 107.335
  • Altın 155,583
  • Dolar 3,8307
  • Euro 4,4754
  • Bolu 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C

Öğrencilerin can güvenliğini hiçe saydı

»
Öğrencilerin can güvenliğini hiçe saydı
​Bolu’da Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden merkeze hareket eden bir halk otobüsü şoförünün yolda giderken telefonla oynaması öğrencilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşan öğrenciler büyük tepki gösterdi.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ / Bulut ALTUNDAL

Bolu’da ulaşım sistemi ile alakalı şikayetler devam ederken, sosyal medyada çıkan görüntüler bu kadarı da olmaz dedirtti. Dün, Saat 17.00 civarı Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden hareket eden 7 Nolu Merkez – Abant İzzet Baysal Üniversitesi hatlı bir halk otobüsü şoförünün yağmurlu havada öğrencilerin canını hiçe sayarak otobüsü kullanması cep telefonu kameralarına yansıdı. Merkez istikametinde seyreden otobüs şoförünün bir yandan aracı kullanırken diğer yandan cep telefonu ile uğraştı. Yağmurlu havada şoförün telefonu ile oynadığını gören öğrenciler korku yaşadı. Korkan öğrenciler, şoförün can güvenliği hiçe sayan bu hareketini cep telefonları ile görüntüledi.

Sosyal medyada da yer bulan fotoğrafa ise tepkiler çığ gibi büyüdü. Trafikte can güvenliğini hiçe sayan şoförün fotoğrafını görenler sert tepki gösterdi.

22814300_1872725506086125_7519062093889240150_n.jpg22853018_1872725442752798_6204389776532602810_n.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğrenci dostu şehirlerde üzücü tablo26 Ekim 2017 Perşembe 13:55
  • Ercoşkun, haksız ithamlar karşısında belgelerle konuştu26 Ekim 2017 Perşembe 11:16
  • 168 araca 34 bin 608 TL ceza kesildi26 Ekim 2017 Perşembe 11:09
  • Lavaşla geldi kelepçeyle çıktı26 Ekim 2017 Perşembe 11:04
  • “YETİM GÜLERSE DÜNYA GÜLER”26 Ekim 2017 Perşembe 10:50
  • SEDAŞ’TAN bilgi güncelleme çağrısı26 Ekim 2017 Perşembe 10:44
  • Birliklerle İstişare Toplantısı Yapıldı26 Ekim 2017 Perşembe 10:40
  • Yurt dışı deneyimlerini Cengiz’le paylaştılar26 Ekim 2017 Perşembe 10:35
  • İmza Koleji göz dolduruyor26 Ekim 2017 Perşembe 10:30
  • MARKA toplantısı gerçekleşti26 Ekim 2017 Perşembe 10:25
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim